Lazio: Fd'I è il primo partito nei grandi Comuni, segue il Pd ma è 9 punti sotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei 12 grandi Comuni al voto il 14 e 15 maggio per le elezioni amministrative i partiti principali (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Partito democratico e Movimento 5 stelle) hanno presentato una loro lista in otto casi. All'esito delle percentuali ottenute negli otto grandi Comuni di riferimento (Latina, Terracina, Fiumicino, Pomezia, Velletri, Santa Marinella, Rocca di Papa, Anagni), il partito di Giorgia Meloni si conferma primo nel Lazio con una media del 21,1 per cento. La punta più alta di consensi Fd'I la registra a Pomezia, città governata per dieci anni dal M5s: i meloniani arrivano al 31,2 per cento. Il risultato più basso, invece, lo fanno ad Anagni dove registrano un 10,3 per cento e sul consenso potrebbe aver pesato la candidatura del civico sostenuto dal esponente della destra del Lazio, Franco Fiorito, che però non ha sfondato il ballottaggio. Secondo, su base regionale, si conferma il Partito democratico che negli otto grandi Comuni presi in esame raggiunge una media del 12 per cento, con una punta massima a Fiumicino dove arriva al 16,8 per cento dopo dieci anni di governo della cittadina del litorale ma perde la guida del Comune consegnandolo al centrodestra che ha ottenuto la maggioranza assoluta al primo turno. (segue) (Rer)