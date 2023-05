Lazio: Fd'I è il primo partito nei grandi Comuni, segue il Pd ma è 9 punti sotto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo partito, su base regionale, sempre tenendo conto degli otto grandi Comuni, è la Lega che si assesta su una media dell'8,1 per cento, con il risultato più alto a Terracina (13,8 per cento) e quello più basso a Santa Marinella (3,9 per cento). Si ferma a una media del 6,4 per cento Forza Italia che viaggia tra la punta massima dell'11,3 per cento a Terracina e quella minima del 4 a Rocca di Papa. Va male il Movimento 5 stelle che tiene soltanto a Pomezia, dove fa il 15,1 per cento, ma è ben lontano dai consensi del passato, oltre il 50 per cento, ottenuti nella roccaforte grillina. Su base regionale, all'esito dei risultati negli otto comuni, il M5s si ferma al 4 per cento: il risultato peggiore lo fa ad Anagni, dove si ferma all'1,5 per cento. (Rer)