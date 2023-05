Amministrative: a Brescia Pd vince (ma perde oltre cinquemila voti), in Lombardia Fd'I primo partito del centrodestra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Brescia è stato premiato invece il centrosinistra: la candidata sindaco Laura Castelletti, prima donna sindaco della città, ha raccolto 46.198 voti e il 54,84 per cento delle preferenze, corrispondenti a 20 seggi. Voti portati da un'alleanza costituita da Partito democratico, una lista comprendente Azione, Italia viva e + Europa, Sinistra italiana e cinque liste civiche. Lo sfidante del centrodestra, l'ex assessore regionale leghista all'agricoltura, Fabio Rolfi, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, i moderati di Maurizio Lupi e due liste civiche ha ricevuto, invece, 35.108 voti, il 41,67 per cento e 11 seggi. Il Movimento 5 stelle, alleato con Unione popolare e il Partito comunista italiano a sostegno di Alessandro Lucà, con il 2,48 per cento dei voti e 2.088 preferenze, rimane invece fuori dal consiglio comunale, il centrodestra vice al primo turno. Guardando al voto disaggregato, il Partito democratico è la prima forza politica in città con 21.060 preferenze (26,64 per cento e 11 seggi) mentre la colazione dell'ex terzo polo e + Europa ha raccolto 5.564 preferenze (7,04 e 3 seggi) e Sinistra italiana si è aggiudicata 2.205 voti (2,79 per cento e 1 seggio). Rispetto al 2018, il Pd ha perso oltre cinquemila voti (aveva raccolto, infatti, 26.864 preferenze, il 34,62 per cento e 15 seggi). Per il disaggregato del centrodestra, Fratelli d'Italia è il primo partito della coalizione (13.062 voti, 16,52 per cento delle preferenze e 5 seggi), la Lega il secondo con 5.957 voti (7,53 per cento delle preferenze e due seggi) mentre Forza Italia raccoglie 3.091 voti (3,31 per cento e un seggio). Rimangono fuori dal consiglio comunale i moderati con i loro 966 voti (1,22 per cento). Nel 2018 Fratelli d'Italia aveva preso 2.560 voti (il 3,3 per cento e 1 seggio) la Lega 18.758 voti (24,18 per cento e 7 seggi) e Forza Italia 5.867 voti (7,56 per cento e due seggi). (segue) (Rem)