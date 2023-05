Amministrative: Pd primo partito nei capoluoghi, seguito da Fd’I che guida maggioranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al terzo posto, la Lega di Matteo Salvini, che raggiunge una media del 7,5 per cento, con il risultato migliore a Treviso, dove prende il 17,2 per cento, e il dato minimo ad Ancona, dove si ferma al 2,9 per cento. Segue Forza Italia, che si è presentata in vari capoluoghi in unione con altri simboli, come quelli di Noi moderati, Udc e Coraggio Italia. Il miglior risultato del partito azzurro arriva da Latina, dove FI raggiunge il 10,2 per cento, mentre il dato più basso si registra a Pisa, con il 2,9 per cento dei voti. Ultimo tra i grandi partiti il Movimento 5 stelle, con una media del 2,7 per cento: il risultato più alto è a Terni, dove prende il 6,5, e quello più basso a Brescia, dove si attesta all’1,3 per cento. Guardando ai risultati delle scorse elezioni politiche, i rapporti di forza all’interno del centrodestra, così come dell’opposizione, restano invariati: Fratelli d’Italia era infatti già a settembre il primo partito, con il 26 per cento dei voti, seguito dalla Lega, ferma all’8,7 per cento, e da Forza Italia all’8,1. Nelle file del centrosinistra, il Partito democratico, con il 19 per cento, era già in testa rispetto al M5s, con il 15,5 per cento. (Rin)