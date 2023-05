Mediterraneo: da venerdì a Sorrento forum verso sud The European House-Ambrosetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questa seconda edizione dell’evento e per elaborare le nuove proposte e idee di sviluppo contenute nel “Libro Bianco”, The European House – Ambrosetti ha deciso di coinvolgere ancora più attivamente le aree del Sud Italia attraverso uno speciale roadshow territoriale. Gli incontri e le tavole di lavoro hanno permesso nei mesi precedenti di arricchire ulteriormente il percorso di preparazione al Forum, raccogliendo così spunti e riflessioni su traiettorie di sviluppo direttamente dagli attori protagonisti del Sud Italia, al fine di definire progetti e connessioni a beneficio del Paese e della macro-regione Euro-Mediterranea. Nell’ottica di rendere Verso Sud una piattaforma capace di dialogare e offrire spunti anche ai manager ed imprenditori del futuro, il Forum di quest’anno propone anche una speciale anteprima della due giorni di eventi dedicata ai giovani. L’incontro, in programma per il 18 maggio, coinvolgerà il Sindaco di Sorrento ed altri importanti protagonisti della nuova edizione di Verso Sud che dibatteranno con i giovani presenti sui contenuti chiave del Forum e le principali sfide che le nuove generazioni saranno chiamate ad affrontare. In un contesto di grandi trasformazioni come quello attuale, il Sud Italia e i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo possono infatti svolgere un ruolo determinante per gli obiettivi di sviluppo dell’Europa e dell’Italia. Nel nuovo assetto geo economico che si va delineando il Sud Italia può essere baricentro delle strategie di crescita, innovazione e cooperazione del Mediterraneo, diventando piattaforma continentale di congiunzione tra Europa, Asia ed Africa. (segue) (Com)