Imprese: Mimit su ex Whirlpool Napoli, completata procedura per assegnazione a Teatek

- Si è tenuto oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) il tavolo di aggiornamento per la vertenza dell’ex Whirlpool di Napoli con i rappresentanti delle istituzioni locali, dell’azienda e delle organizzazioni sindacali. Lo riferisce il Mimit in una nota, spiegando che durante l’incontro è stata completata la procedura formale per l’assegnazione del sito da parte della Zes Campania alla TeaTek, azienda che si è impegnata a portare avanti il processo di reindustrializzazione del sito produttivo, presentando le principali direttive del piano industriale per il rilancio del sito. Nel corso della riunione il sottosegretario con delega alle crisi industriali, Fausta Bergamotto, ha ribadito la necessità che siano rispettati tutti i criteri di assegnazione del bando, dal riassorbimento totale del personale alla riattivazione del sito industriale ed eventuali attività di bonifica. L’azienda ha chiesto tempo per valutare eventuali strumenti sociali e finanziari a supporto del rilancio del sito. Il tavolo è stato, pertanto, aggiornato tra quattro settimane. (Rin)