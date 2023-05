Whirlpool: Acampora (Pd), traguardo a un passo, non lasciamo i lavoratori soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi più che mai dobbiamo raccogliere l'appello lanciato dai sindacati: il piano per il sito ex Whirlpool illustrato oggi al Mimt dalla TeaTek è stimolante, green, innovativo e condiviso ma non siamo ancora al traguardo. E’ stata completata la procedura formale per l'assegnazione del sito da parte della ZES Campania, ora sosterremo l'azienda che è del territorio e i lavoratori in questo passaggio cruciale. Faremo tutto il possibile perché su ammortizzatori sociali, formazione, investimenti e ruolo di Invitalia il Comune di Napoli abbia un ruolo decisivo e positivo". Così Gennaro Acampora, capogruppo del Partito democratico al consiglio comunale di Napoli, commentando la presentazione del piano industriale per il sito ex Whirlpool di Napoli, affidato all'azienda Tea Tek. "Il piano presentato oggi offre un primo, essenziale punto di forza: il gradimento delle parti sociali e delle forze sindacali - specifica Acampora - secondo elemento positivo la gradualità e la prospettiva, con un investimento in tre passaggi che da qui al 2025 investirà dai 25 ai28 milioni di euro impiegando a regime oltre 300 risorse in partnership con importanti produttori stranieri. Si punta a coprire un ventaglio produttivo che va da componenti e semilavorati per inseguitori solari, produzione di power skid, fino a un vero e proprio green innovation lab sulle tecnologie rinnovabili, realizzando una linea di pannelli fotovoltaici stradali green per le città". (segue) (ren)