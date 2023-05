Agroalimentare: via libera dalla Regione Campania al progetto a rifiuti zero per estrarre l'erucina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eruca salax di Ovidio non smette di sorprendere: oltre alle note proprietà afrodisiache, fa bene al cuore. Dalla rucola della piana del Sele, in provincia di Salerno, si potrà estrarre un farmaco per combattere l'ipertensione e le malattie cardiovascolari, confermandosi un vero "superfood". La Regione Campania infatti ha dato il via libera al progetto presentato per la misura 16 del PSR, che vede insieme il Consorzio di Tutela della Piana del Sele IGP, tre aziende agricole pilota, la fondazione Saccone e ENG4LIFE, spin-off dell'Università degli Studi di Salerno, nell'ambito più vasto della operatività degli Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS) regionali per lo scambio di conoscenze e la diffusione delle innovazioni. L'obiettivo è sperimentare l'estrazione di "4-metiltio butil isotiocianato", meglio noto come "erucina", un principio attivo con eccezionali proprietà anti-ipertensive e vasodilatatorie. L'estrazione avverrà attraverso la lavorazione degli scarti di lavorazione della rucola, essiccati e sottoposti ad ultrasuoni, utilizzando come solvente l'etanolo. Il risultato progettuale sarà la valorizzazione degli scarti della rucola, utilizzando quasi il 100% dell'intera produzione, lanciando sul mercato un principio attivo ad alto potenziale nella cosmesi, nella nutraceutica e nella farmacologia. (segue) (Ren)