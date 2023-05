Inflazione: Istat rivede in lieve calo dato di aprile, più 8,2 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,4 per cento su base mensile e dell’8,2 per cento su base annua, da +7,6 per cento nel mese precedente. La stima preliminare era +8,3 per cento. Lo rende noto l'Istat. "Ad aprile la fase di rientro dell’inflazione si interrompe, principalmente a causa di una nuova accelerazione della dinamica tendenziale dei prezzi dei Beni Energetici non regolamentati, il cui andamento riflette un aumento su base mensile del 2,3 per cento (che si confronta con un -3,9 per cento dell’aprile 2022). Nel settore alimentare - spiega l'Istat - i prezzi dei prodotti lavorati, come anche quelli dei beni non lavorati, evidenziano un’attenuazione della loro crescita in ragione d’anno, che contribuisce al rallentamento dell’inflazione di fondo (che si attesta a +6,2 per cento). Si accentua, infine, la decelerazione su base tendenziale dei prezzi del “carrello della spesa”, che è scesa a +11,6 per cento". L’accelerazione del tasso di inflazione si deve, in prima battuta, all’aumento su base tendenziale dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da +18,9 per cento a +26,6 per cento) e, in misura minore, a quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +6,3 per cento a +6,9 per cento) e dei Servizi vari (da +2,5 per cento a +2,9 per cento). Tali effetti sono stati solo in parte compensati dalla flessione più marcata dei prezzi degli Energetici regolamentati (da -20,3 per cento a -26,7 per cento) e dal rallentamento di quelli degli Alimentari lavorati (da +15,3 per cento a +14,0 per cento), degli Alimentari non lavorati (da +9,1 per cento a +8,4 per cento), dei Servizi relativi all’abitazione (da +3,5 per cento a +3,2 per cento) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +6,3 per cento a +6,0 per cento). (segue) (Rin)