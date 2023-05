Napoli: sequestrato locale in via della Liberazione per abusi edilizi - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Personale della Polizia Locale di Napoli U.O. Fuorigrotta, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, ha effettuato un sopralluogo presso un locale pubblico ubicato in viale della Liberazione area ex base Nato, struttura già sequestrata nel 2018 per precedenti abusi edilizi. A seguito del sopralluogo una parte della struttura è stata posta sotto sequestro poichè sull'area sottoposta a vincoli paesaggistici ed ambientali sono stati realizzati abusi edilizi consistenti nella edificazione di una piscina circolare del diametro di mq 10 e di un volume posto al piano terra di mq 200 utilizzato come sala ristorante e sala da ballo. Inoltre, sempre senza alcuna autorizzazione, è stato trasformato un lastrico solare di 350 mq, in una ulteriore sala per eventi, chiusa su due lati e coperta con teloni in materiale plastico. Entrambe le sale erano dotate di impianti tecnologici per la diffusione sonora e di immagini. (Ren)