Giustizia: Castellone (M5s), inaugurazione nuova sede Scuola Magistratura grande occasione per Napoli

- Grande occasione per Napoli “che diventa eccellenza del percorso formativo per i magistrati, anche alla luce delle recenti riforme". Lo ha dichiarato la vicepresidente del Senato ed esponente M5s, Maria Domenica Castellone, a margine della sua partecipazione all'inaugurazione, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della nuova sede della Scuola Superiore della Magistratura al Castel Capuano di Napoli. "Storicamente questo è stato per la mia città il luogo della giustizia, perché proprio qui si è affermata la Scuola dei giuristi napoletani, che risale alla prima università laica istituita, nel 1224 da Federico II, con il dichiarato scopo di formare il gruppo dirigente necessario per il governo dello Stato", ha aggiunto Castellone. (Rin)