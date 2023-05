Cultura: si è insediato oggi il nuovo CdA della Fondazione Real Sito di Carditello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è insediato oggi pomeriggio il nuovo CdA della Fondazione Real Sito di Carditello, guidato dal presidente Maurizio Maddaloni. Un primo momento di confronto per iniziare ad approfondire le problematiche e le opportunità di sviluppo per l'intero territorio. In particolare, nell'ambito delle più articolate azioni che la Fondazione provvederà ad affrontare nelle prossime settimane, sono stati già deliberati alcuni provvedimenti di immediata definizione. Tre le direttrici che segnano anche il nuovo corso della Fondazione Real Sito di Carditello: la richiesta alla Prefettura di Caserta di siglare il protocollo di legalità; la messa in sicurezza della Chiesa della Foresta, situata nel territorio di San Tammaro, di pertinenza della Reggia borbonica; la valorizzazione del complesso monumentale e del circuito dei Siti Reali. (Ren)