Amministrative: a San Potito Ultra (Av) il primo sindaco ufficialmente eletto in Campania, è Riccardo Porfido

- Sono in corso in queste ore in Campania gli scrutini delle elezioni amministrative che si sono tenute ieri e oggi in 84 comuni della Regione. Secondo il sito "Eligendo" del Ministero degli Interni che fornisce in tempo reale l'esito delle operazioni di spoglio delle schede, il primo candidato sindaco eletto in Campania è Riccardo Porfido, primo cittadino di San Potito Ultra, comune di 1451 abitanti in provincia di Avellino. Porfido era l'unico candidato sindaco in corsa del piccolo centro irpino. (Ren)