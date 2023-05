© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania VARIE Sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il rettore dell'Ateneo Antonio Garofalo e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, generale di brigata Paolo Borrelli, per il rafforzamento delle attività di prevenzione, controllo e tutela delle misure di finanziamento pubblico e di investimento ai fini dell'attuazione del Pnrr. Napoli, Villa Doria D'Angri, Università Parthenope, via Petrarca 80 (ore 10.00). (segue) (ren)