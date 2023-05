© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’affluenza alle ore 12 delle elezioni comunali del 14-15 maggio è pari al 14,20 per cento, in calo rispetto al dato della stessa ora registrato nella tornata precedente, che era del 19,34 per cento. Sono questi i dati diffusi sul sito del Viminale su 5.396 dei 5.426 seggi analizzati.(Rin)