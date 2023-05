Napoli: sequestrato laboratorio a Gianturco per violazione delle norme sullo smaltimento di rifiuti elettronici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle attività di controllo sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'Unità di Tutela Ambientale della Polizia Municipale di Napoli ha effettuato controlli presso un laboratorio artigianale di riparazione e lavorazione di componenti e strutture elettriche ed elettroniche in via Gianturco. L'attività, condotta da un cittadino di nazionalità cinese di anni 55, tale Z.Y., è risultata essere svolta in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo, amministrativo e sanitario. Il titolare è stato, pertanto, sottoposto a sanzione amministrativa per l'importo di 7.500 euro e deferito all'autorità giudiziaria per violazione della normativa ambientale (illecito smaltimento di rifiuti speciali/elettronici) e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il locale è stato sottoposto a sequestro penale. (Ren)