Napoli: Acampora (Pd), bene evento in comune per celebrare terzo scudetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come istituzione comune di Napoli vogliamo ringraziare pubblicamente la Società Sportiva Calcio Napoli per il lustro che ha dato alla città con il terzo scudetto. Sono contento che l'amministrazione si sia ufficialmente impegnata nel farlo attraverso un evento che si terrà quanto prima presso la sala dei Baroni del Maschio Angioino". Questo il commento di Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli, dopo l'approvazione dell'ordine del giorno presentato insieme al consigliere del Movimento Cinque Stelle Salvatore Flocco, documento che ha incontrato il parere unanime dell'assemblea. "Altri colleghi del consiglio, oltre al sindaco Manfredi, avevano già sostenuto questo ordine del giorno, anche pubblicamente attraverso i media - ha aggiunto Acampora - l'assessore allo Sport Emanuela Ferrante, annunciando il parere favorevole della giunta, ha precisato che l'invito è stato già formalmente rivolto alla società. Con questo momento, proposto insieme al consigliere Flocco, vogliamo premiare non solo la prima squadra, il presidente De Laurentiis e mister Spalletti, ma anche chi ha lavorato dietro le quinte con scrupolo, competenza e professionalità. Sono in prevalenza cittadini napoletani e della città metropolitana, sono anche loro campioni ed è giusto che meritino un riconoscimento ufficiale. Questo successo, arrivato dopo 33 anni di attesa, è anche un successo della città e anche con questo momento desideriamo sottolinearlo". (Ren)