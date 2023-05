Amministrative: scrutinio in corso in Campania, già eletti 8 sindaci in Irpinia 2 nel salernitano e uno in provincia di Caserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue lo spoglio delle schede elettorali negli 84 comuni della Campania chiamati ad eleggere i propri sindaci e a rinnovare i consigli comunali. Secondo i dati diffusi da Eligendo, il sito del Ministero degli Interni, dopo il sindaco di San Potito Ultra, sono 8 i sindaci già eletti in provincia di Avellino. Si tratta di Antonio Caputo ad Aquilonia, Luigi Nicola Norcia a Greci, Maria Teresa Lepore a Lapio,Francesco Addeo a Marzano di Nola, Guido Cipriano a Rocca San felice, Maria Antonietta Russo a Cairano, Rosa Anna Maria Repole a Sant'Angelo dei Lombardi, Ivo Capone a Summonte. Risultano già eletti anche Luigi Vertucci ad Atena Lucana, in provincia di Salerno; Pasquale Orsi a Letino, in provincia di Caserta, e Pietro Apolito a Perito, in provincia di Salerno. (Ren)