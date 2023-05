Economia: Cnpr forum, Italia ottava al mondo per pil ma 44esima per potere acquisto delle famiglie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Gianfranco Rotondi (FdI), vicepresidente della Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati “i problemi economici ci sono ma credo che il calo della natalità sia anzitutto un fatto culturale. Pensiamo, ad esempio, alla Spagna dove non c’è calo di natalità perché esiste una famiglia di tipo tradizionale, oserei dire patriarcale, che è rimasta più salda. Lì c’è una famiglia organizzata in modo da separare la natalità dalla realizzazione professionale. Un ragazzo di vent’anni ha un figlio anche senza lavoro stabile e definitivo. Da noi questa mentalità non c’è. Si attende prima la realizzazione professionale, l’indipendenza economica, la certezza della casa e nel frattempo si è arrivati a quarant’anni. La presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Lyen, diceva che questo macello sociale, che sta devastando le famiglie, serviva ad abbassare l’inflazione. Ma i dati purtroppo non raccontano questo. Allora mi viene da commentare questa situazione con la solita frase che si dice sugli economisti: sono i più bravi a prevedere il passato. Noi abbiamo il dovere, al contrario, di guardare al futuro”. (segue) (Ren)