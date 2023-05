Imprese: Unioncamere-Dintec, Italia da record per brevetti nel 2022, 4.773 quelli pubblicati in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia da record nel 2022 per le domande di brevetto pubblicate dall’Epo (European Patent Office): l’anno scorso sono state 4.773, 218 in più di quelle del 2021, con una crescita del 5 per cento. Come emerge dall’analisi effettuata da Unioncamere e Dintec, dal 2016 l’aumento delle domande italiane di brevetto europeo è risultato pressoché continuo, con una variazione del 33 per cento tra il 2015 e il 2022, quando il nostro Paese ha raggiunto il miglior risultato del decennio, mantenendo così la quinta posizione per capacità inventiva nell’Epo tra i paesi Ue e l’undicesima tra tutti i paesi del mondo. Tra il 2021 e il 2022 la crescita delle domande pubblicate dall’Epo è stata trainata dalle attività di ricerca, sviluppo e innovazione nel Nord–Est e nel Mezzogiorno (rispettivamente, +6 per cento e +29 per cento). Nella prima macroarea le regioni più dinamiche sono risultate il Friuli-Venezia Giulia (+21 per cento) e il Trentino-Alto Adige (+12 per cento); nella seconda l’Abruzzo (+93 per cento), la Campania (+46 per cento) e la Puglia (+14 per cento). Nelle altre grandi circoscrizioni del Paese, le variazioni più significative nel numero delle domande si sono registrate in Liguria (+28 per cento) e in Umbria (+57 per cento). A sorpresa, la provincia che l’anno scorso ha messo a segno una crescita straordinaria è quella di Chieti, che registra 63 domande pubblicate dall’Epo (47 in più rispetto alle 16 del 2021). Un risultato davvero lusinghiero, che stacca anche quello eccellente di Bologna (+38), Milano (+25) e di Bolzano e Pordenone (+22). Nel lungo periodo che va dal 2008 al 2022 le domande di brevetto europeo dell’Italia sono state 61.253 in tutto; di queste 10.131, quasi il 17 per cento, hanno origine nella provincia di Milano. (segue) (Rin)