Napoli: Acampora (Pd), approvato Dup con spirito di collaborazione e senso di responsabilità

- “Il documento unico di programmazione approdato in consiglio comunale è lungo, forse non esaustivo, ma lo abbiamo approvato da prima forza della maggioranza, con collaborazione e responsabilità verso l'amministrazione Manfredi”. Questo il commento di Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, sul Documento Unico di Programmazione (Dup) che è presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione. “Questo documento ci mette davanti a scelte che non possiamo rinviare – ha spiegato Acampora – penso alla riorganizzazione delle partecipate come Asia e Anm, coniugando miglioramento dei servizi e salvaguardia dei posti di lavoro, oppure alle premesse per fare in modo che la futura azienda competente per il patrimonio si occupi di manutenzione, gestione, morosità e riscatti senza danneggiare la quotidianità di tante famiglie”. Acampora ha sottolineato anche come l’approvazione arrivi anche sulla spinta di alcuni risultati raggiunti dall’amministrazione come “il risanamento nel rispetto del Patto per Napoli, abbassando gli interessi con Cdp per migliorare lo schema di bilancio; gli investimenti sui trasporti, dai bus elettrici alle nuove linee metro passando per i chilometri di strade rifatti in tempi record; il miglioramento dei servizi di igiene urbana e il piano di assunzioni per comune, Anm e Asia”. “Questo – ha evidenziato ancora Acampora - ci fa ben sperare per una discussione che inizia oggi e si concluderà con il bilancio, momento in cui presteremo la massima attenzione su alcuni capitoli fondamentali: politiche per le famiglie; strisce rosa nei parcheggi per le donne in attesa; rifinanziamento e rilancio del deposito del Garittone; riqualificazione aree mercatali; osservatorio comunale nel piano casa; residenze per gli studenti; manutenzione edilizia residenziale pubblica, di strade e scuole destinata alle Municipalità; rateizzazione e ricalcolo dei canoni per gli inquilini dell'ERP che non riescono a pagarli; un museo della memoria in collaborazione con l'Anpi; efficienza nella struttura comunale e delle Municipalità”. “Sarà necessario far diventare queste proposte temi centrali di questa amministrazione – ha concluso Acampora - obiettivi politici che non potremo non raggiungere”. (Ren)