Economia: Cnpr forum, Italia ottava al mondo per pil ma 44esima per potere acquisto delle famiglie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il punto di vista dei professionisti è stato espresso da Antonio Moltelo (commercialista dell’Odcec di Nola): “Siamo seriamente preoccupati per il futuro del nostro Paese. Le future generazioni devono fare sempre più i conti con lavori precari, pensioni incerte e una montagna di debiti cui far fronte. Una condizione difficile di fronte alla quale non stupisce di certo il pesante calo di natalità che affligge l’Italia e gli italiani. Ad appesantire in maniera rilevante la già difficile condizione economica si è venuta ad aggiungere la scelta, obbligata per molti, di aumentare i tassi d’interesse per fronteggiare l’aumento continuo dell’inflazione. Una scelta che ha avuto come rovescio della medaglia quello di un’impennata delle rate dei mutui e dei prestiti. E’ giunto il momento di attivare nuove politiche per aiutare famiglie e imprese ad uscire da questo circolo vizioso che ne mette a serio rischio la sussistenza”. Le conclusioni sono state affidate a Paolo Longoni (consigliere dell’Istituto nazionale degli esperti contabili): “E’ una questione in parte economica ma anche culturale e di costume. C’è meno propensione a fare figli indipendentemente dall’economia e dai guadagni o dai redditi familiari. Quanto al costume, si ritardano sempre più la paternità e la maternità, ci sono genitori sempre più adulti perché è cambiato il modo di vivere, il sistema di vita delle famiglie. In realtà il dio del libero mercato provoca questo tipo di stortura. La domanda che bisognerebbe porsi piuttosto è: In nome del libero mercato è giusto che tutto, anche i servizi essenziali, siano lasciati alla fluttuazione libera di chi li gestisce? L’Italia è l’ottavo paese del mondo come prodotto interno lordo, la ricchezza prodotta all’interno del Pase. Ma se andiamo a vedere la classifica del potere di acquisto per abitante sorprendentemente la troviamo al 44esimo posto al mondo. Allora c’è sicuramente un problema di redistribuzione del reddito prodotto. Domandiamoci perché e come intervenire su questo strano gap”. (Ren)