Imprese: Unioncamere-Dintec, Italia da record per brevetti nel 2022, 4.773 quelli pubblicati in Europa (2)

- “L’Italia sta facendo bene sul fronte dell’innovazione. Probabilmente anche per effetto delle misure previste dal Pnrr, le nostre imprese stanno accelerando”, sottolinea il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. “Il dinamismo dimostrato da Milano negli anni, del resto, conferma la bontà della scelta di assegnare alla città la sede del Tribunale dei brevetti europeo. È un giusto riconoscimento alla capacità di tutte le aziende e i centri di ricerca del territorio”. Con 726 domande nel 2022, Milano si conferma la regina del Paese per il numero delle nuove invenzioni brevettate in Europa. Seguono le province di Torino e Bologna, entrambe con 314 domande di brevetto l’anno scorso, quindi Roma (252), Treviso (198), Vicenza (174) e Monza Brianza (172). La Capitale è l’unica provincia del Centro che entra nella lista delle Top Ten; nel loro insieme, con 2.595 domande, le prime dieci concentrano il 54 per cento delle domande complessive. Nelle prime 20 posizioni, che concentrano il 73 per cento delle domande pubblicate nel 2022 (3.469), e sono saldamente occupate da province del Nord, troviamo anche Firenze (dodicesima), Pisa (sedicesima) e Napoli (ventesima). L’anno scorso l’88 per cento delle domande pubblicate (4.188) proviene dalle imprese, il 5 per cento dagli Enti di ricerca e dalle Università, e il restante 7 per cento dagli inventori privati. Ed è proprio lo sviluppo delle capacità innovative delle imprese a fare la differenza: i brevetti provenienti dal settore produttivo sono cresciuti del 7 per cento rispetto al 2021, segno di una forte accelerazione sul fronte dell’innovazione radicale dei prodotti. Le tecnologie della meccanica e dei mezzi di trasporto continuano a fare la parte da leone del Made in Italy: le domande di brevetto europeo in questi settori tecnologici sono 1.910 nel 2022, il 40 per cento del totale, e crescono considerevolmente (+124 rispetto al 2021, con un aumento del 7 per cento). Rispetto all’anno precedente, aumentano anche le domande di brevetto sulle nuove tecnologie di strumentazione e controllo (+76, con una crescita del 12 per cento). e quelle relative all’elettricità e all’elettronica (+68, con una crescita del 14 per cento). Guardando alle domande italiane nell’ambito delle Key Enabling Technologies (Ket), che, per la loro applicazione ad un gran numero di attività produttive sono fondamentali per la competitività delle imprese, con un totale di 985 pubblicazioni dell’Epo, esse hanno raggiunto il 21 per cento del totale, con un aumento dell’8 per cento rispetto al 2021. Con 752 domande, quelle della manifattura avanzata rappresentano oltre il 76 per cento delle Ket, tanto che “spiegano” tutto il loro aumento in valore assoluto rispetto al 2021 (+76, con una crescita dell’11 per cento). Le domanda italiane di brevetti con tecnologie green aumentano invece del 23 per cento rispetto al 2021; il 29 per cento di queste domande fa riferimento a quelle per la gestione e il trattamento dei rifiuti, cresciute del 22 per cento l’anno scorso. Le altre tecnologie verdi che hanno manifestato una dinamica notevole sono quelle per le energie alternative (+72 per cento) e quelle relative al design dei prodotti (+66 per cento). (Rin)