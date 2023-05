Italia viva: Renzi, continua ad attrarre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia viva "continua ad attrarre: stiamo ricevendo richieste di adesione da ogni parte d’Italia. E questo vale sia per il tesseramento, utile ai fini della fase congressuale democratica, dal basso, che lanceremo il 10 giugno a Napoli. Sia per l’adesione di consiglieri comunali, regionali, sindaci, parlamentari. In tanti ci cercano: segno molto positivo. A Napoli faremo il punto della situazione. Ma intanto grazie, grazie, grazie". Lo scrive nella Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)