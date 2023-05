Amministrative: Castellone (M5s), poca partecipazione al voto, invertire rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste elezioni Amministrative "confermano la poca partecipazione al voto, sintomo del distacco tra cittadini ed istituzioni. Per invertire la rotta bisogna partire dall'ascolto e coinvolgere i cittadini, soprattutto i giovani, a prendere parte alla vita della propria comunità, perché confrontarsi con chi vive i problemi dei nostri territori vuol dire trovare soluzioni che siano costruite assieme e quindi condivise". Lo ha detto la vicepresidente del Senato ed esponente del Movimento cinque stelle, Maria Domenica Castellone, in occasione dell'annuncio del secondo appuntamento del Laboratorio di Formazione e public speaking che si terrà sabato 20 maggio, alle 16:30, presso il teatro della Chiesa di San Francesco d'Assisi, a Villaricca. "Oltre al Forum dei giovani - Giugliano in Campania, tra gli organizzatori di questo secondo appuntamento c'è anche il Collettivo autorganizzato del liceo De Carlo", ha aggiunto la parlamentare.(Rin)