Lavoro: giovedì a Pozzuoli convegno su donne e giovani al Sud con il sottosegretario Durigon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoro e Natalità: l'occupazione per donne e giovani al Sud": è il tema del convegno che abbiamo promosso come Associazioni "Sud Protagonista" e "Donna e", per riaprire un confronto positivo per stimolare il Governo affinche si comprenda che al Sud necessitano politiche attive del lavoro rispondente ai bisogni sociali e alla realtà territoriale", afferma Salvatore Ronghi, Presidente di Sud Protagonista, tra gli organizzatori dell'evento che si terrà giovedì 18 maggio 2023 alle ore 16,00 nella Sala Comunale Migliaresi al Rione Terra di Pozzuoli (Na). I lavori saranno aperti con i saluti istituzionali del sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, che ha patrocinato l'evento che sarà condotto dal Presidente di "Sud Protagonista" Salvatore Ronghi. Ci saranno i contributi di Maria Flocco, di "Donna e", componente della Consulta Regionale per la Condizione della Donna, Damiano Mendozza, presidente dell'Associazione "Oltre", Arianna Mocerino, consigliere di FdI della X Municipalità di Napoli, Antonio Ronghi, Segretario di Cnal. Interverranno Gabriella Peluso, vice responsabile di FdI delle Politiche per il Mezzogiorno, Giuseppe Fontanarosa, presidente del Centro Studi Europeo Po.l.a.ri.s., Doriana Buonavita, segretario regionale Cisl della Campania, Michele Raccuglia, responsabile Macro Area Sud-Ionica di Anpal, Carolina Varchi, deputata di FdI e responsabile delle Politiche per il Mezzogiorno e il senatore Claudio Durigon, sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche Sociali, che concluderà i lavori. (Ren)