Giustizia: Nordio, renderla più efficiente e allo stesso tempo di qualità

- "L'amministrazione della giustizia è proprio servire lo Stato e i suoi cittadini, per questo occorre renderla più efficiente e allo stesso tempo di qualità: per responsabilità collettiva verso il nostro stesso essere comunità". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione di una nuova sede della Scuola superiore della magistratura, a Napoli. "Le doti maggiori di un magistrato sono l’umiltà e il buonsenso, unici correttivi per mitigare l’enorme potere di cui dispone - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo -. Una giustizia capace di rispondere tempestivamente alle legittime domande di chi ha subìto le conseguenze di un reato e allo stesso tempo in grado di tutelare i diritti - e la reputazione - di chi, anche sotto indagine, è presunto innocente, nel bilanciamento con altri diritti costituzionalmente garantiti come la libertà di stampa".(Rin)