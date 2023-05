Amministrative: in Campania affluenza al 64,74 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla chiusura dei seggi della tornata di elezioni amministrative tenutesi ieri e oggi, il dato di affluenza in Campania fa registrare una partecipazione al voto complessiva pari al 64,74 per cento dei votanti degli 84 comuni chiamati al voto in questa regione. L'affluenza al voto più alta è stata registrata nel comune di Giungano, in provincia di Salerno, dove ha votato l'84,63 per cento degli aventi diritto. Il comune con l'affluenza più bassa è stato invece Cairano, in provincia di Avellino, con un'affluenza pari al 25,64 per cento. Cairano era anche il comune più piccolo della Campania chiamato ad eleggere il nuovo sindaco e a rinnovare il consiglio comunale con appena 275 cittadini iscritti alle liste elettorali. (Ren)