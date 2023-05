Cybersicurezza: a Napoli la tappa conclusiva di SmartBus, iniziativa di Huawei e Parole O_Stili per promuovere maggiore consapevolezza digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aula interattiva di SmartBus ha offerto momenti formativi attraverso la speciale APP didattica interamente sviluppata da Parole O_Stili per il progetto. Su SmartBus sono stati presenti tutor che hanno avuto il compito di creare un ambiente di apprendimento coinvolgente, interattivo e divertente, utile affinché ragazzi e ragazze potessero relazionarsi attraverso attività in grado di simulare situazioni potenzialmente rischiose come richieste di condivisione di dati o foto. All’insegna del motto #cybersicuriabordo, la formazione offerta dal programma SmartBus ha cercato di rendere gli studenti e le studentesse capaci di meglio discernere quali risorse online sono adeguate alla loro età e più consapevoli delle diverse misure protettive da adottare per proteggersi in rete come l'utilizzo di software antivirus, l'aggiornamento dei dispositivi, la scelta di password complesse e la configurazione dei social network per massimizzare la privacy dei dati. Le scolaresche hanno anche avuto modo di imparare a navigare online con la stessa cautela che utilizzerebbero nella vita reale e a segnalare immediatamente qualsiasi contatto inappropriato a un insegnante o a un genitore. “Dopo il successo ottenuto da SmartBus in altri paesi d’Europa, siamo stati orgogliosi di inauguare il progetto anche qui in Italia, con un format e dei contenuti ripensati in maniera specifica per i cittadini del nostro Paese. Le minacce legate all’utilizzo della rete sono diventate un problema che deve essere affrontato con una costante opera di sensibilizzazione sui rischi di Internet. Con questo in mente, Huawei ha sviluppato SmartBus per fornire agli studenti di età compresa tra i 10 e i 14 anni, ma anche ai loro insegnanti e familiari, le informazioni di cui hanno bisogno su sicurezza online, protezione dei dati personali e cyberbullismo”, ha dichiarato Wilson Wang, Ceo di Huawei Italia. (segue) (Ren)