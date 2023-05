Cybersicurezza: a Napoli la tappa conclusiva di SmartBus, iniziativa di Huawei e Parole O_Stili per promuovere maggiore consapevolezza digitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un’indagine Ipsos-Changes Unipol del 2022, il 30% degli Italiani non percepisce il Cyber Risk come un pericolo, mentre il 17% dei cittadini non è in grado di valutare questo rischio e le relative conseguenze, evidenziando poca consapevolezza e molta vulnerabilità. Relativamente all’adozione di misure per proteggersi dai rischi informatici, oltre 1 italiano su 2 cerca di contrastare il Cyber Risk fornendo solo i dati indispensabili ed evitando la condivisione di foto, pratica invece molto comune tra i più giovani che manifestano una bassissima percezione del rischio correlato alla pubblicazione di immagini proprie sui Social Network. Le insidie presenti in rete per i giovanissimi sono numerose. Sempre nel 2022 la Polizia Postale e delle Comunicazioni e i Centri Operativi Sicurezza Cibernetica hanno registrato un aumento dei soggetti (persone o siti web) individuati e deferiti per reati connessi ad abusi tecnomediati a danno di minori. In particolare, l’adescamento online ha coinvolto maggiormente la fascia dei pre-adolescenti (10-13 anni). Mentre i casi di cyberbullismo, in leggera diminuzione, hanno interessato principalmente la fascia di età 14-17 anni. “Con entusiasmo abbiamo intrapreso questo percorso che ha offerto la straordinaria opportunità di poter stare, ancora una volta, al fianco di tantissimi ragazzi e ragazze, di insegnanti e di cittadini per aiutarli ad acquisire un’adeguata consapevolezza sull’utilizzo degli strumenti digitali. È stata un’occasione davvero speciale, che ci ha permesso di portare i 10 principi del Manifesto della Comunicazione non ostile in giro per l'Italia e che ha avuto una forte eco. Lo dimostra la tappa extra che abbiamo organizzato a Trieste proprio durante la settimana più bella, quella del nostro Festival della comunicazione non ostile. Il nostro augurio è poter replicare questa bellissima esperienza e arrivare in tutte quelle regioni in cui lo Smartbus non ha fatto tappa”, ha dichiarato Rosy Russo, presidente dell’associazione Parole O_Stili. “A fianco delle ragazze e dei ragazzi di Napoli proseguiamo il nostro impegno per avvicinare le giovani generazioni alle opportunità offerte dalla trasformazione digitale, promuovendo una maggiore consapevolezza delle nuove tecnologie. Le competenze digitali sono un fattore decisivo per lo sviluppo personale e professionale e Fastweb si impegna per fare in modo che tutti abbiano le conoscenze necessarie per affrontare il futuro con fiducia”, ha affermato Elena Marchetto, Head of Local Governments Relations di Fastweb. (segue) (Ren)