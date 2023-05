Cultura: sabato al Teatro Civico 14 di Caserta il debutto nazionale di "Tutta colpa di Ugo" di Elvira Scorza - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 20 (ore 20) e domenica 21 maggio (ore 18) in scena al Teatro Civico 14 (all'interno di Spazio X - via F. Petrarca 25 P.co dei Pini, Caserta) "Tutta colpa di Ugo", debutto nazionale dello spettacolo di Elvira Scorza che ha vinto la prima edizione del bando "Verso Sud", dedicato alle compagnie del Meridione e promosso da TC14 insieme a collettivo Nuovo Teatro Sanità, Solot Compagnia Stabile di Benevento, Teatro del Sangro e Impresa di Produzione di Teatro d'innovazione e sperimentazione Scena Nuda. Lo spettacolo, ultimo appuntamento della quattordicesima stagione del TC14, vede in scena Giuseppe Brunetti, Loris De Luna e Mariasilvia Greco, in una black comedy che racconta la storia di Iole e Carlo, due fratelli cresciuti nell'ombra dell'abuso taciuto, improvvisamente visitati da un fratello sconosciuto, Ugo, giovane sacerdote ignaro di tutto, pronto a ritrovare la sua famiglia d'origine per proclamare un perdono inaccettabile. Il lavoro riflette sulle colpe dei padri che continuano a camminare nelle vite dei figli, in maniera così determinata da diventare fatto, tradizione, addirittura costume sociale, e su quanto sia difficile, e forse giustamente impossibile, essere giusti in un mondo sbagliato. (Ren)