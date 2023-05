Economia: Cnpr forum, Italia ottava al mondo per pil ma 44esima per potere acquisto delle famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La questione economica e la precarietà del lavoro pesano molto sulla riduzione della natalità in Italia. Ma oltre al fattore economico pesano anche quelli dell'accoglienza e dell'ambiente circostante. Pensiamo alle tante dimensioni volontarie delle giovani lavoratrici che poi non riescono a gestire il fatto di avere dei figli e il lavoro. Una libertà che ti fa decidere se avere dei figli o meno quando le condizioni esterne sono più opportune". Sono le parole di Susanna Camusso (senatrice del Pd in Commissione Affari Sociali e Lavoro a Palazzo Madama), intervenuta nel corso del webinar "Giovani e poveri: lavoro precario, pensione incerta, una montagna di debito. Il calo della natalità è solo una questione economica?", promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. "In questo scenario non aiuta la scelta inadeguata delle banche centrali di continuare ad alzare i tassi d'interesse deprimendo gli investimenti e mettendo in difficoltà le famiglie - ha proseguito l'ex segretario della Cgil - che non hanno le risorse per affrontare i mutui ma anche gli affitti e tutto ciò che rappresenta una spesa importante nei bilanci familiari. Senza peraltro che questo rimedio abbia prodotti effetti positivi in termini di controllo dell'inflazione. Se continuiamo così, ci sarà la necessità di adottare dei provvedimenti che permettano di rinegoziare i mutui per aiutare le famiglie".