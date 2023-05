Economia: Cnpr forum, Italia ottava al mondo per pil ma 44esima per potere acquisto delle famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversa l’opinione di Fabrizio Sala (deputato di Fi in Commissione Finanze a Montecitorio): “Non è vero che non si fanno figli per una questione economica, ma è vero che la natalità è condizionata anche dagli aspetti economici. Si deve lavorare senza dubbio su questo aspetto ma bisogna anche riscoprire i nostri antichi valori che abbiamo come italiani nelle nostre radici. Intanto con il decreto sul lavoro siamo riusciti ad alzare i salari più bassi e questa è già una manovra efficace per far fronte all’inflazione. Prevediamo che la stessa scenda nel corso del tempo dovendo fare fronte ai fenomeni macroeconomici che accadono negli Usa. In tutta Europa subiamo l’influenza di ciò che accade oltreoceano e il rialzo dei tassi è chiaramente necessario per non far perdere valore alla nostra moneta. Un riequilibrio è dunque necessario. Il governo lavora in questo senso per abbassare l’inflazione reale dei cittadini, con più soldi nei salari e taglio del cuneo fiscale. Per quest’anno prevediamo ancora l’adozione di alcune misure prima di arrivare alla legge di bilancio 2024 che porterà parecchi fondi e parecchie iniziative in più”. Alcune soluzioni sono state proposte da Emma Pavanelli (parlamentare del M5s nella commissione Attività Produttive a Montecitorio): “Il calo della natalità è un problema economico e non solo. In Italia gli stipendi che sono rimasti bassi e l’incertezza dei lavori precari non aiutano a formare una famiglia. Se aggiungiamo anche i congedi parentali iniqui e la mancanza di politiche strutturali come la previsione di dopo scuola e gli asili nido, è del tutto evidente che è sempre più difficile costruirsi un futuro. Abbiamo depositato una proposta di legge per introdurre anche in Italia la settimana corta a parità di salario. Un primo passo che potrebbe aiutare le famiglie ad avere più tempo per le loro esigenze. Già da un anno chiediamo di tassare gli extra profitti di diversi settori come le banche, le case farmaceutiche e le grosse imprese di produzione di energia. In un momento di grande difficoltà c’è la necessità di aiutare le famiglie. Non possiamo pensare che si arrivi all’estremo sacrificio di perdere le loro case perché oppressi dai debiti. Dobbiamo aiutare i cittadini a pagare i mutui che sono saliti alle stelle dopo l’aumento dei tassi”. (segue) (Ren)