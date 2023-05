Sanità: De Luca, svuoteremo le liste d'attesa in Campania entro la fine del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le liste di attesa della sanità saranno svuotate entro il 2023 mentre per le prestazioni urgenti già adesso non ci sono problemi". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. Il piano per la riduzione delle liste di attesa della Regione sarà illustrato nel corso delle prossime settimane anche se, ha rimarcato De Luca, "noi stiamo meglio di altre regioni pur avendo migliaia di dipendenti in meno". Il governatore campano è quindi tornato ancora una volta ad attaccare il governo, sia quello precedente, sia quello attuale per la carenza del personale medico e sanitario che si registra in tutta Italia: "Non hanno conto della drammaticità del problema. Il ministero della Salute continua a dormire. Quello di prima era narcotizzato, quello attuale è in sonno". (Ren)