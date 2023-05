Trasporti: Mazzella (M5S) a presidente Eav, serve fermata Scavi di Oplontis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gentilissimo presidente De Gregorio, le scrivo affinché la programmazione delle iniziative a supporto dello sviluppo economico e turistico del nostro territorio possono trovare accoglienza nei vertici dell'Eav", così il senatore del M5s Orfeo Mazzella un una lettera indirizzata al presidente Eav Umberto De Gregorio. "Diversi stakeholder - ha proseguito Mazzella -hanno sostenuto la necessità di una fermata del Campania Express anche a Torre Annunziata/Scavi di Oplontis. Il recente protocollo d'intesa, tra Ministero della difesa e del Ministero della cultura, l'Agenzia del Demanio e il comune di Torre Annunziata, per la razionalizzazione e la valorizzazione dello 'Stabilimento militare Spolette', presente a Torre Annunziata, è un 'investimento strategico' non solo per il suo valore testimoniale all'interno del più vasto ambito di valorizzazione del sito archeologico di Oplonti, ma anche come leva per il rilancio socio-economico-culturale di tutto il territorio". "Presidente, credo che sia giunto il momento che Il convoglio speciale "Campania Express" si fermi anche a Torre Annunziata/Scavi di Oplontis. È una scelta non più differibile per la fruizione dei meravigliosi ed incomparabili siti archeologici vesuviani e in attuazione delle politiche di responsabilità sociale dell'Eav", ha concluso Mazzella.(Ren)