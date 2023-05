Cybersicurezza: a Napoli la tappa conclusiva di SmartBus, iniziativa di Huawei e Parole O_Stili per promuovere maggiore consapevolezza digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 14 tappe da nord a sud in 5 regioni d’Italia, termina oggi a Napoli il lungo tour di “SmartBus”, un progetto di Huawei e Parole O_Stili che ha offerto a 4.500 studenti e studentesse, più di 220 classi e 84 scuole scuole secondarie di primo grado, sessioni gratuite di formazione con l’obiettivo di stimolare un adeguato livello di consapevolezza personale sul tema della sicurezza in Internet e sulle opportunità e i rischi legati all’utilizzo degli strumenti digitali. Allo stesso tempo, l’aula itinerante di Huawei e Parole O_Stili, ha accolto anche diverse centinaia di altri cittadini con il fine di migliorare le conoscenze sui temi della cybersecurity, della privacy e dell’utilizzo degli strumenti digitali, con test di valutazione del proprio livello di consapevolezza e di percorsi formativi simili a quelli rivolti alle scolaresche, ma rielaborati per utenti adulti. Lo SmartBus, che anche in questa quindicesima e ultima tappa a Napoli ha accolto più di 300 studenti, ha sostato da martedì 9 a oggi, venerdì 12 maggio, presso Piazza del Mercato, sede dell’evento conclusivo che ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti di istituzioni pubbliche e private. “La diffusione di una cultura della consapevolezza sull'uso dei media digitali è oggi fondamentale, soprattutto tra le giovani generazioni. In un mondo che sempre di più pone la tecnologia al servizio delle persone e dell’ambiente, è bene che si conoscano le opportunità ed i rischi che l'innovazione porta. Pieno sostegno, dunque, al progetto che Huawei e Parole O_Stili promuovono in giro per l'Italia per educare i ragazzi ad un utilizzo di Internet sicuro, consapevole ed efficace”, ha affermato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Il progetto SmartBus è stato patrocinato dalla Regione Campania, dal comune di Napoli e dall’associazione di categoria Asstel, con la partnership tecnica di Fastweb, SpazioUau, G2EVENTI e EventRent. Per le altre tappe, l’iniziativa è stata patrocinata anche dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Toscana e Lazio, dai Comuni di Torino, Settimo Torinese, Novara, Bergamo, Brescia, Cremona, Pisa, Livorno, Grosseto, Viterbo, Frosinone, Salerno e Caserta, oltre che dalla Fondazione Piemonte Innova. (segue) (Ren)