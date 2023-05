Cinema: Social World Film Festival di Vico Equense nel segno di Gina Lollobrigida, presentazione a Cannes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 25 maggio alle ore 11 presso l'Italian Pavillion dell'Hotel Le Majestic Barriere, in occasione del Festival de Cannes, si terrà la consueta conferenza di presentazione della 13esima edizione del Social World Film Festival, la Internazionale del Cinema Sociale, ideata e diretta dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo, che quest'anno si terrà dal 2 al 9 luglio 2023 a Vico Equense, in provincia di Napoli. Sarà una edizione dedicata alla grande Gina Lollobrigida, che campeggia sulla locandina ufficiale di quest'anno, a cui sarà dedica una retrospettiva grazie alla collaborazione con Rai Teche. Durante la conferenza verranno annunciati i film in concorso, e l'omaggio al regista Alessandro D'Alatri, ospite e presidente della giuria delle passate edizioni del festival. Verranno mostrate in anteprima le immagini del nuovo documentario su Sebastião Salgado, progetto dedicato all'acqua, al paesaggio e all'ancestrale umanità dell'Amazzonia. "A social design story", è un viaggio nella fotografia come media, attraverso il dialogo di un esperto di comunicazione, Franco Pomilio, con alcuni dei più importanti fotografi contemporanei. Il festival, organizzato dalla città di Vico Equense e sostenuto negli anni dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania e dalla Film Commission Regione Campania, è articolato in 12 sezioni e dedica spazio anche quest'anno a opere in realtà virtuale, verticali, realizzate con smartphone, serie e webserie, spot, videoclip, film sperimentali e sceneggiature per film cinema e tv oltre alle tradizionali selezioni internazionali per cortometraggi, lungometraggi e documentari. (segue) (Ren)