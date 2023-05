Cinema: Social World Film Festival di Vico Equense nel segno di Gina Lollobrigida, presentazione a Cannes (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quest'anno Rehau sarà main sponsor delle attività in Italia e nel Mondo del Social World Film Festival per sostenere i giovani artisti emergenti del cinema, in linea con la mission aziendale da sempre attenta alla responsabilità sociale d'impresa, attraverso il supporto di attività culturali ed artistiche, di progetti scientifici ed umanitari. Definito "l'evento cinematografico più emozionante al mondo" dall'attrice Claudia Cardinale, è un festival che da spazio e visibilità a tutte le opere iscritte grazie alla speciale sezione "Mercato", a prescindere dalla selezione che viene effettuata per le sezioni competitive e non competitive le cui opere sono proiettate e/o presentate in appositi eventi organizzati. La partecipazione alla Mostra internazionale del Cinema Sociale "Social World Film Festival" offre, ad alcune opere appositamente selezionate, l'esclusiva possibilità di partecipare agli eventi internazionali che in dieci anni hanno coinvolto trenta città dei cinque continenti tra cui Los Angeles, New York, Shanghai, Rio de Janeiro, Vienna, Washington DC, Seoul, Busan, Berlino, Barcellona, Amsterdam, Cannes, MonteCarlo, Parigi, Istanbul, San Francisco, Tokyo, Sydney, Marsiglia, Palma, Tunisi, Hong Kong, Jakarta. (Ren)