Infrastrutture: Mit, aggiudicate gare per 3,7 miliardi in Sicilia e Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Due gare per un totale di 3,7 miliardi di euro sono state aggiudicate oggi da Rfi per opere infrastrutturali per il Sud. Lo riferisce il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) in una nota, spiegando che i lavori in Campania e Sicilia rientrano nella più ampia strategia del ministero, guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, di implementare i collegamenti ferroviari e le infrastrutture viarie, in coerenza con la realizzazione del ponte sullo Stretto. Sono state aggiudicate oggi: la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Caltanissetta Xirbi - Lercara, parte integrante del nuovo collegamento ferroviario Palermo - Catania – Messina, e del tratto campano tra Battipaglia e Romagnano sulla direttrice Salerno-Reggio Calabria. Per Salvini è fondamentale che il “Cantiere Italia”, ovvero tutti i progetti rilevanti nel Paese, viaggi spedito da Sud a Nord. (Rin)