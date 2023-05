Napoli: Nappi (Lega), su housing universitario comune si faccia trovare pronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comune di Napoli - tra le principali città universitarie d'Europa - ha l'obbligo di farsi trovare pronto e mettere in campo gli interventi necessari per il contrasto al caro affitti, per sostenere gli studenti fuorisede, e per non perdere il treno delle risorse messe a disposizione dal Governo, 660 milioni di euro destinati ai Comuni che ne faranno richiesta. Chiediamo che si apra un tavolo di confronto a cui far partecipare anche le imprese, le università e i rappresentanti degli studenti per fare sistema ed affrontare uno degli aspetti fondamentali legati alla crisi abitativa, che nella nostra città coinvolge migliaia e migliaia di giovani". Lo ha dichiarato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, a margine dell'assemblea pubblica sulla casa e sul disagio abitativo, organizzata dai sindacati e dalle associazioni di categoria, che si è svolta questa mattina presso la sala Toledo dell'hotel NH a Napoli. (Ren)