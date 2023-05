Polizia: Cangiano (FdI), nomina Pisani altro segnale importante per lotta alla criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri è stata ufficializzata la nomina di Vittorio Pisani a Capo della Polizia di Stato. Una notizia che ho salutato con gioia e gratitudine e che ho voluto commentare stamattina nel corso di un Convegno organizzato dal Sindacato Italiano Appartenenti di Polizia sul rapporto tra la Sicurezza e lo sviluppo economico della Provincia di Caserta. Ci ho tenuto a farlo qui per due motivi: in primis per ringraziare gli uomini e le donne della Polizia di Stato che tanto hanno fatto e quotidianamente fanno per rendere vivibili e a misura di cittadino le nostre realtà territoriali, e poi perché la Provincia di Caserta deve tanto a Vittorio Pisani, che da Capo della Mobile mise in ginocchio la camorra, arrestando Iovine e Zagaria e decapitando l'Alleanza di Secondigliano. Vittorio Pisani è un uomo di legge e di coraggio che ha portato ancora sulla pelle le conseguenze di chi non ha mai arretrato davanti a nulla. Per questo motivo la sua nomina è ancor di più un segnale importante per Caserta, per la Campania e per l'Italia intera". Lo ha dichiarato Gimmi Cangiano, deputato casertano di Fratelli d'Italia. (Ren)