Amministrative: in Campania 84 comuni al voto, dal più grande Torre del Greco al più piccolo Cairano

- Sono 84 i comuni in Campania in cui domenica 14 e lunedì 15 maggio si voterà per le elezioni amministrative: 18 in provincia di Napoli, 20 nel salernitano, 17 nell'avellinese, 14 in provincia di Benevento e 15 nel casertano. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì. Tra i comuni chiamati al voto, solo 19 sono quelli che superano i 15mila abitanti: qui, dunque, c'è il rischio di un eventuale ballottaggio, che si terrebbe domenica 28 e lunedì 29 maggio. Gli altri 65 comuni hanno meno di 15mila abitanti: qui, pertanto, si vota solo nelle due giornate preposte. Il comune maggiore per numero di abitanti chiamato a scegliere il nuovo sindaco e a rinnovare il consiglio comunale è Torre del Greco, in provincia di Napoli, che conta 81.289 abitanti, il più piccolo è Cairano, in provincia di Avellino, con appena 275 abitanti. (segue) (Ren)