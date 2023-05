Amministrative: in Campania 84 comuni al voto, dal più grande Torre del Greco al più piccolo Cairano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle altre province della Campania vale la pena menzionare, tra i comuni in elezione, Nusco, in Irpinia, orfano dell'ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, scomparso l'anno scorso, all'età di 94 anni, mentre ricopriva la carica di primo cittadino del suo paese natale; Scafati, che con i suoi 48.421 abitanti è il principale comune del salernitano in elezione, con ben cinque candidati a contendersi la fascia tricolore, mentre Marcianise (38.523 abitanti) e Montesarchio (13.001 abitanti), figurano rispettivamente come i due principali comuni in elezione delle province di Caserta e Benevento. (Ren)