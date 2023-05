Comunali: urne aperte il 14 e 15 maggio, oltre 4,5 milioni gli elettori chiamati al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prossime elezioni amministrative si svolgeranno, nella maggior parte dei Comuni, nelle giornate di domenica 14 e lunedì 15 maggio. L’eventuale ballottaggio, che si terrà solamente nei Comuni con una popolazione al di sopra dei 15 mila abitanti, sarà domenica 28 e lunedì 29 maggio. Date diverse per Sicilia e Sardegna, nelle quali si voterà il 28 e il 29 maggio, con eventuali ballottaggi l’11 e 12 giugno. In tutti i casi, le urne saranno aperte la domenica dalle ore 7 alle ore 23, e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15. La tornata elettorale riguarderà 793 Comuni, 598 dei quali di Regioni a statuto ordinario e 195 di Regioni a Statuto speciale. Per quanto riguarda la popolazione, la maggioranza dei Comuni interessati (683) è al di sotto dei 15 mila abitanti. I principali Comuni che andranno al voto sono Ancona, Brescia, Brindisi, Catania, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Ragusa, Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Terni, Trapani, Treviso e Vicenza. La tornata elettorale di domenica 14 e lunedì 15 maggio interesserà 595 comuni per un numero di elettori pari a 4.587.877 (di cui 402.967 all’estero) distribuiti su 5.426 sezioni. Per quanto concerne le modalità di voto, la legge elettorale distingue tra Comuni con una popolazione al di sopra o al di sotto dei 15 mila abitanti. (segue) (Rin)