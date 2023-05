Comunali: urne aperte il 14 e 15 maggio, oltre 4,5 milioni gli elettori chiamati al voto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i comuni che vanno al voto nel Lazio troviamo Latina, dove sono in corsa due candidati: Matilde Eleonora Celentano per il centrodestra e Damiano Coletta per il centrosinistra. Si vota anche nelle Marche, con Ancona che vede sei candidati: Daniele Silvetti (centrodestra), Ida Simonella (centrosinistra), Francesco Rubini con la lista “Altra idea di città”, Roberto Rubegni (Europa verde) e infine Enrico Sparapani e Marco Battino. A Brescia risultano in corsa quattro candidati a sindaco, tra cui Laura Castelletti, attuale vicesindaco in corsa per il centrosinistra, Alessandro Lucà per la coalizione di Unione popolare e Partito comunista italiano con il Movimento 5 stelle. Seguono Alessandro Maccabelli con la lista civica “Maddalena” e Fabio Rolfi, già vicesindaco a Brescia in passato, che è in corsa con il centrosinistra. Il comune di Brindisi vede invece quattro candidati: Riccardo Rossi con una alleanza di sinistra composta da Brindisi bene comune e Verdi e Sinistra italiana, Roberto Fusco in una coalizione di centrosinistra tra Pd e M5S, Giuseppe Marchionna e Pasquale Ruperti con il centrodestra. Sempre tra il 14 e il 15 maggio si voterà anche a Imperia, dove sono in corsa cinque candidati tra cui il sindaco uscente Claudio Scajola sostenuto dalle liste civiche “Avanti con Scajola”, “Insieme con Scajola” e “Prima Imperia” con il centrodestra. Per il centrosinistra troviamo invece Ivan Bracco. Gli altri sono Luciano Zerbano, Enrico Lauretti e Stefano Semeria. (segue) (Rin)