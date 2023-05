Turismo: De Luca, 16 milioni dalla Regione per favorire l'occupazione nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Campania ha stanziato sedici milioni di euro per favorire l'assunzione di giovani nel settore turistico. Settemila euro di contributo per un'assunzione a tempo indeterminato e duemila e cinquecento per le assunzioni a tempo determinato. Contributi sono previsti anche per quegli imprenditori che provvederanno a trasformare i contratti da tempo determinato a tempo indeterminato". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. La misura "dovrebbe favorire l'assunzione di circa 2000 giovani. Il bando - ha aggiunto - è stato pubblicato lo scorso 8 maggio". (Ren)