Amministrative: in Campania 84 comuni al voto, dal più grande Torre del Greco al più piccolo Cairano (2)

- A Torre del Greco sono cinque i candidati a sindaco che aspirano a succedere a Giovanni Palomba, dopo che questi, espressione di una coalizione civica, ha deciso di non ricandidarsi, ufficialmente a causa di due procedimenti giudiziari pendenti (uno legato a un contratto a tempo determinato firmato a favore di una ex consigliera comunale chiamata ad occuparsi dell'emergenza pandemia nell'autunno 2020, l'altro per la rescissione del contratto con la ditta che si occupava della raccolta dei rifiuti e per l'affidamento dell'appalto a un'altra azienda). I favoriti sono essenzialmente due: Ciro Borriello, già sindaco dal 2007 al 2021 e dal 2014 al 2017, espressione della coalizione di centrodestra, dove però non figurano le liste di Fratelli d'Italia e della Lega, ma solo quelle di Forza Italia e Udc, insieme ad altre sei liste civiche, e Luigi Mennella, avvocato penalista, sostenuto dal centrosinistra in formazione "campo largo", con Pd e M5S alleati con Alleanza Democratica, Sinistra Civica Ambientalista, Europa Verde e altre liste civiche. Completano il quadro il candidato civico Luigi Caldarola, consigliere comunale nelle ultime due esperienze amministrative (entrambe iniziate in maggioranza e concluse all'opposizione), Michele Battiloro (Democrazia Cristiana) ed Eligio Poetini (Potere al popolo). (segue) (Ren)