Napoli: Bracale (Circolo Canottieri), grande dolore per la scomparsa di Fofò Buonocore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande dolore del presidente, del consiglio direttivo, di tutti gli organi statutari e dei soci tutti per la scomparsa di Fofò Buonocore, bandiera del circolo canottieri Napoli. La sua passione per i colori giallorossi, i successi nel nuoto e nella pallanuoto e l'amore per la sua città lo hanno accompagnato per tutta la sua vita. È un momento di grande dolore per il circolo e per la città tutta che perde un atleta che ha fatto la storia di queste discipline. Un abbraccio da parte di tutto il Circolo Canottieri Napoli ai familiari". Così il presidente del Circolo Canottieri Napoli, Giancarlo Bracale, sulla scomparsa di Fofò Buonocore. (Ren)