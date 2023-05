Napoli: blitz della polizia municipale contro i "paletti abusivi" nel rione Sanità - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agenti della Polizia Locale di Napoli appartenenti all'Unità Operativa Stella hanno eseguito, unitamente al personale del Commissariato Stella San Carlo, una operazione di contrasto al fenomeno del cosiddetto "Paletto Abusivo". L'azione si è svolta nella zona della Sanità. In via Santa Maria Antesaecula, strada sempre molto frequentata dai turisti per la presenza dello stabile che vide la nascita di Totò, sono stati rimossi paletti, transenne ed altri manufatti che occultavano proprio la statua raffigurante il noto artista. In via Salita dei cinesi ed in via salita Sant'Elia sono stati liberati spazi occupati da veicoli abbandonati e privi di copertura assicurativa. Le auto diventate ricettacolo di immondizia ed i motorini, per lo più vandalizzati e posti sui marciapiedi, impedivano il percorso a piedi. Sono stati rimossi in totale oltre 50 paletti, prelevati 10 tra ciclomotori e motoveicoli e un veicolo bruciato ed abbandonato. Contestualmente è stata effettuata una prima bonifica della zona di intervento, con l'eliminazione dei rifiuti sottostanti le carcasse e la pulizia chimica dei liquidi fuoriusciti dai veicoli. Le operazioni hanno ricevuto il plauso da parte dei cittadini residenti e dei numerosi turisti presenti. (Ren)