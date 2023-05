© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Turchia: domenica le elezioni, il leader dell’opposizione Kilicdaroglu sfida il presidente uscente Erdogan. Servizio di presentazione, schede e interviste. Lancio intorno alle ore 18.- Ucraina: domani il presidente Volodymyr Zelensky è atteso a Roma per una visita lampo che dovrebbe prevedere colloquio con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e papa Francesco. Servizio di presentazione lancio intorno alle ore 13.- Norvegia-Italia: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è oggi a Trondheim, nuova tappa della sua visita nel Paese scandinavo che si conclude oggi. Servizio di copertura.- Aeronautica: prima giornata di lavori per l'Aerospace Power Conference organizzata a La Nuvola. Presenti, fra gli altri, il ministro della Difesa Guido Crosetto e la vicesegretaria Usa alla Difesa per la ricerca ingegneristica, Heidy Shyu. Copertura dell'evento e servizio d'insieme. Lancio intorno alle ore 16.- Thailandia: si vota domenica per le elezioni parlamentari. A sfidare il premier uscente Prayut Chan-ocha (appoggiato dall'esercito) è Paetongtarn Shinawatra, 36 anni, figlia minore dell’ex primo ministro Thaksin Shinawatra, deposto da un colpo di Stato militare nel 2006, nonché nipote di Yingluck Shinawatra, il cui governo è andato incontro a un simile destino otto anni più tardi. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 14.Famiglia: si conclude la terza edizione degli Stati Generali della Natalità, con gli interventi di papa Francesco e del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Copertura dell’evento e servizio d’insieme. Lancio intorno alle ore 16.Amministrative: il 14 e il 15 maggio si voterà in centinaia di comuni delle regioni a statuto ordinario, tra cui 12 capoluoghi di provincia e uno di regione (Ancona). Servizio di presentazione. Lancio intorno alle ore 16.- Sudan: le parti in conflitto firmano a Gedda una dichiarazione per la protezione dei civili e il rispetto del diritto umanitario. La mediazione di Stati Uniti e Arabia Saudita ottiene un primo, seppur parziale, risultato diplomatico. Servizio di approfondimento. lancio intorno alle ore 16.- Amministrative: il Lazio al voto con 47 Comuni, 160 candidati sindaco in corsa, il territorio più grande è Latina, capoluogo di provincia, e quello più piccolo Varco Sabina con soli 150 elettori e ben cinque candidati a sindaco. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 18. (Res)